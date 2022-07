NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Danilo Gallinari andrà ai Boston Celtics. L’azzurro, secondo quanto riporta la stampa Usa, dopo il passaggio dagli Hawks agli Spurs, è stato tagliato dal team di San Antonio, ricevendo circa 13 milioni di dollari, al posto dei 21.5 previsti dal suo ultimo anno di contratto con Atlanta. Gallinari dovrà attendere, adesso, fino a domenica sera; poi, come riferisce Espn, sarà “libero” e firmerà per i Boston Celtics. Quest’ultima sarà la sesta maglia Nba per l’azzurro, dopo New York Knicks, Denver Nuggets, Los Angeles Clippers, Oklahoma Thunder e Atlanta Hawks.

