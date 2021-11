NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Una notte da “Gallo”. C’è anche la firma di Danilo Gallinari nel successo che Atlanta ottiene in casa contro Charlotte (115-105), chiudendo a 5 la serie di vittorie consecutive degli Hornets. L’azzurro parte dalla panchina, gioca 32 minuti e mette a referto 16 punti, 6 rimbalzi e 2 assist chiudendo con un +8. Sempre dalla panchina Reddish (17) ne fa uno in più del Gallo, mentre dal quintetto iniziale sono quattro ad andare in doppia cifra con Capela che, oltre a essere il miglior realizzatore con 20 punti, mette a referto anche 15 rimbalzi. Sfiora la doppia doppia anche Young con 19 punti e 9 assist, ne fanno rispettivamente 17 e 15 Huerter e Collins. Dall’altra parte numeri importanti per Miles Bridges che fa registrare al suo attivo 35 punti e 10 rimbalzi. Tripla doppia da 15 punti, 11 assist e 10 rimbalzi per LaMelo Ball, dalla panchina ne fa 14 Martin, sono 11 quelli di Hayward, 10 per Rozier.

In tutto 8 le gare della notte Nba. Vincono Knicks (106-99 sui Rockets con 20 punti per Burks), Pacers (111-94 contro i Pelicans con 20 punti e 10 rimbalzi per Domantas Sabonis), Wizards (103-100 sugli Heat con 21 punti e 9 assist per Bradley Beal, mentre per Miami ne fa 29 Jimmy Butler), Celtics (111-105 sui Thunder con 33 punti per Jayson Tatum), Bucks (117-108 sui Magic con uno Giannis Antetokounmpo da 32 punti e 20 rimbalzi), Timberwolves (138-95 sui Grizzlies con 28 punti per D’Angelo Russell), Trail Blazers (118-111 sui Sixers con 39 punti per un grande Damian Lillard) e Jazz (123-105 sui Kings con la doppia doppia da 21 punti e 14 rimbalzi di Rudy Gobert).

(ITALPRESS).