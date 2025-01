Galimi “Per comunicazione social efficace servono strategia e unicità”

MILANO (ITALPRESS) - "Non è un libro solo per aspiranti influencer o content creator, ma anche per comunicatori e liberi professionisti. Comunicare sui social è un lavoro a tutti gli effetti, servono delle strategie precise per diventare originali". Lo ha detto Elisabetta Galimi, co-autrice con Alessandro Lucino del libro "Il successo a portata di like. Strategie e suggerimenti per guadagnare su Instagram partendo da zero", intervistata da Claudio Brachino per l'agenzia di stampa Italpress. sat/gsl