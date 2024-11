ROMA (ITALPRESS) – Il suo sguardo e poi il suo urlo dopo aver assestato la stoccata vincente nella finale con la Francia, sono già uno degli emblemi dello sport italiano vincente. La catanese Alberta Santuccio, spadista azzurra, medaglia d’oro alle ultime Olimpiadi di Parigi, colei che ha bloccato in un solo colpo il tifo del Grand Palais, tutto ovviamente dalla parte delle transalpine, racconterà nuovamente le sue emozioni nel corso del Galà dello Sport che andrà in scena al Grand Hotel Villa Itria di Viagrande, lunedì 9 dicembre, con inizio alle ore 20.00.

Santuccio è un altro diamante, uno dei più splendenti, che parteciperà alla serata in cui saranno celebrate le imprese sportive del 2024. A livello giovanile è stata campionessa mondiale ed europea nonchè la portabandiera della prima edizione dei Giochi Olimpici Giovanili, quelli di Singapore 2010, dove conquistò un argento individuale ed un oro a squadre. Dopo aver praticato danza e nuoto si è avvicinata alla scherma all’età di 7 anni seguendo le orme del fratello maggiore. Se inizialmente si divideva tra spada e fioretto, la prima è stata sin da subito l’arma che le dava più emozioni e non è stato difficile per lei scegliere con quale tra le due continuare. Nel 2024 ha vinto anche il titolo europeo a squadre e nel 2023, con le sue compagne, ha conquistato il secondo posto ai Mondiali di Milano. A livello individuale è arrivata terza agli Europei e seconda ai Mondiali.

Alberta Santuccio sarà fra i premiati nella serata di Viagrande, insieme alla campionessa di canottaggio Valentina Rodini, all’atleta Matteo Melluzzo, a Giada Rossi e Matteo Parenzan ori a Parigi nel tennistavolo paralimpico, all’Ekipe Orizzonte di pallanuoto, alla Meta Catania di calcio a 5, alla DomusBet.tv Catania Beach Soccer e alle ragazze della Masterball Academy di beach volley.

“Sono molto contento dell’impostazione che è stata data al premio anche quest’anno – dice Fabio Pagliara, presidente della commissione -. Un premio che non solo mette in risalto le eccellenze dello sport locale ma ormai ha assunto un importante rilievo sul piano nazionale. Un modo per dimostrare quanto in Sicilia si può fare, ma anche quanta passione, quanta socialità ingenera il settore sportivo. Ancora una volta, un grazie al patron Pippo Leone e a tutto il suo staff ma anche un in bocca al lupo per questa edizione e l’augurio che questa sia una tappa di un percorso che porterà ancora ad altri traguardi”.

“In attesa di festeggiare il ventennale il prossimo anno – afferma Enzo Parrinello, presidente onorario della commissione – anche per la diciannovesima edizione il Galà dello Sport raduna nomi di grande importanza nel panorama sportivo nazionale e tra l’altro conterà pure sulla presenza fra gli ospiti di personaggi dello sport che impreziosiranno sempre di più l’iniziativa di Pippo Leone. Penso che anche l’edizione del 2024 sarà interessante e intrigante per tutti coloro che amano lo sport e per chi ogni giorno dedica le proprie risorse e le proprie energie ai valori che le discipline sportive rappresentano”.

La cerimonia di consegna della Castagna d’Argento 2024 vivrà, come spiegato dal presidente onorario della commissione, anche della presenza di ospiti illustri come il vicepresidente vicario del Coni Silvia Salis, il presidente della Federazione Canottaggio Davide Tizzano e il direttore di Rai Sport Iacopo Volpi.

Il Galà dello Sport sarà presentato da Ruggero Sardo con Martina Leone. E’ organizzato in collaborazione con la Presidenza dell’Assemblea Regionale Siciliana, l’Assessorato regionale Turismo Sport e Spettacolo, il Comune di Viagrande, il Coni regionale, l’Ansmes (Associazione Nazionale Stelle e Palme al Merito Sportivo, assegnate di concerto col Coni) e Fondazione Sport City. L’evento è realizzato grazie all’importante presenza dei partner Siciliana Recapiti, Sail Post Etnea Recapiti, Siner, Copitel, Videobank, Ias Service, Edis Group, Ellevu, Matec Group, New Vecagel, Bms, Mga Impianti, Tecnocomp, Cosminos, Agenzia Generali, Mallamo Medical Service, Imbaltec, Angiolucci occhiali.

