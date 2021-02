Gabrielli “In Italia niente sanzioni ma necessario vaccinarsi”

"Il nostro Paese ha scelto la modalità di vaccinazione volontaria e non ci può esser alcun tipo di sanzione per chi sceglie di non farlo, ma e' importante vaccinarsi". Lo dice il capo della Polizia di Stato Franco Gabrielli, al centro vaccinale del Policlinico di Milano alla Fiera. fmo/pc/red