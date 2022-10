TRIESTE (ITALPRESS) – E’ stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia il bando che prevede lo stanziamento di 8,5 milioni di euro per la concessione di contributi per la progettazione e la realizzazione di impianti fotovoltaici e per la costituzione delle Comunità energetiche rinnovabili (Cer). Lo ha comunicato questa mattina a Trieste l’assessore alla Difesa dell’ambiente, Fabio Scoccimarro.

L’iniziativa è rivolta agli Enti pubblici regionali, ma non esclude l’adesione da parte dei soggetti privati compatibilmente con le misure di aiuti attuate a livello nazionale.

“La costituzione di Comunità energetiche rinnovabili è l’azione più rapida che la Regione può attuare in risposta alla crisi energetica e agli aumenti dei costi a carico della Pubblica amministrazione e delle imprese – ha commentato l’esponente dell’Esecutivo – Il tema è complesso, ma l’Amministrazione regionale si mette a disposizione per favorire la celerità dei tempi autorizzativi. L’importo stanziato è rilevante e verrà implementato in occasione dell’assestamento bis. Ulteriori fondi – ha annunciato infine Scoccimarro – saranno inoltre previsti con la prossima legge finanziaria”.

Il bando prevede un contributo massimo di 500mila euro a richiesta e non superiore all’80 percento della spesa ammissibile. E’ possibile presentare la domanda di contributo tramite il sito internet della Regione entro le ore 16 di lunedì 31 ottobre.

foto: ufficio stampa Regione FVG

(ITALPRESS).