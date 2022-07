CLAUT (ITALPRESS) – Come è stato illustrato nel Municipio di

Claut dal vicegovernatore con delega alla Protezione civile,

Riccardo Riccardi, e dall’assessore alle Risorse agroalimentari e

forestali, Stefano Zannier, la Regione Fvg interverrà attraverso la Protezione civile e la direzione foreste per ripristinare le

criticità rilevate dai sopralluoghi effettuati immediatamente

dopo il maltempo che ha colpito lo scorso 29 giugno la zona che

comprende i Comuni di Erto e Casso, Claut, Forni di Sopra e

Cimolais, oltre a un’area (quella della Val Settimana) del Parco

naturale Dolomiti Friulane.

Come ha spiegato Riccardi, relativamente alla parte di competenza

della Protezione civile, ammonta a 5 milioni la spesa complessiva

prevista per una serie di opere emergenziali. Per quel che

riguarda Forni di Sopra la programmazione dei lavori riguarderà

le seguenti frazioni e corsi d’acqua: Località Cridola

(esondazione Rio Calda e trasporto di detriti), Località Nuoitas

(compromissione difese arginali Tagliamento), Località Davaras

Strada per Giaf (deposito materiale inerte) e Rio Suplisi

(erosione strada comunale).

Su Claut la Protezione civile interverrà conseguentemente ai

danni causati della piena del torrente Settimana: un’erosione che

ha generato delle problematiche su alcuni tratti delle opere di

difesa. Inoltre l’evento atmosferico ha anche riattivato dei

ghiaioni riversando sulla viabilità comunale volume di materiale

inerte che sarà oggetto dell’intervento di protezione civile.

Da parte sua l’assessore Zannier, in relazione alle criticità che

si sono registrate nell’area del Parco naturale Dolomiti

Friulane, ha ipotizzato – nell’ottica di imprimere la massima

rapidità ai lavori – un finanziamento regionale diretto di

all’incirca 700mila euro da erogare al Parco per l’esecuzione

delle opere.

Per gli altri interventi di competenza dell’assessorato, come ha

sottolineato l’assessore, la Direzione foreste – nei casi in cui

sarà tecnicamente possibile – provvederà in maniera diretta alle

opere attraverso la sua struttura.

All’incontro, tra gli altri rappresentanti dei Comuni, hanno

partecipato i sindaci Antonio Carrara (Erto e Casso), Marco Lenna

(Forni di Sopra) e Gionata Sturam (Claut).

foto: agenziafotogramma.it

(ITALPRESS).