PORDENONE (ITALPRESS) – “Rigenerare non significa sempre e soltanto ristrutturare e costruire, ma anche decostruire, togliere qualcosa del contesto urbano che nel tempo si è degradato o ha perso funzionalità, per riconvertirlo in un’opportunità diversa di sviluppo. Trasformare aree degradate in aree verdi, in nuovi parcheggi, in una piazza o un’isola pedonale può garantire l’inizio della nuova vita di un quartiere”. E’ il contributo di idee che l’assessore regionale a Infrastrutture e territorio Cristina Amirante ha portato oggi all’evento “Pordenone, dieci passi nella modernità”, presentazione del dossier sulle opere pubbliche e la rigenerazione urbana per il futuro della città, svoltosi a Villa Cattaneo e promosso dall’Amministrazione comunale.

“La rigenerazione urbana è un processo complesso che non riguarda solo la sistemazione fisica di un luogo o di un edificio ma un’iniziativa programmatica che, partendo da un aspetto fisico, come il semplice cambio d’uso di una struttura, può innescare processi positivi di cambiamento sociale ed economico – ha detto Amirante -. Nella nostra regione, Pordenone è stata indubbiamente la città che negli ultimi anni ha maggiormente anticipato questo tema, ben prima della norma che la Regione sta scrivendo con il Piano di governo del territorio”. “Questa legge – ha ribadito l’assessore – agevolerà anche i Comuni piccoli, dal mare alla montagna, e consentirà loro di far tesoro delle buone pratiche già attivate in Friuli Venezia Giulia. Proprio partendo dalle esperienze esistenti che hanno saputo cogliere finanziamenti regionali, nazionali, europei, si è compresa la possibilità di dare nuova vita a un quartiere, riqualificando aree pedonali, dando funzione a nuovi spazi, ad esempio, con un asilo nido, elemento essenziale e sempre più chiesto dalle giovani coppie per avviare un progetto di famiglia”.

I tanti esempi illustrati nel corso della presentazione hanno dato conto del lavoro avviato a Pordenone fin dal 2016 e che ha toccato anche temi sociali, di edilizia scolastica, di sicurezza dei luoghi. Amirante ha infine ricordato, tra le diverse iniziative regionali, anche “l’introduzione di linee di finanziamento idonee per garantire la riconversione di aree in spazi verdi a favore della comunità”.

foto: ufficio stampa regione Friuli Venezia Giulia

