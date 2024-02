Fsc, Occhiuto “La Calabria ha recuperato ritardi accumulati”

REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) - “La Calabria è la prima regione del Sud per consistenza delle risorse perché sono oggetto dell’accordo di coesione 2,5 miliardi”. Lo ha detto Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, incontrando i giornalisti al porto di Gioia Tauro prima della firma dell’Accordo per il Fondo sviluppo e coesione 2021-2027. “Sono molto contento del lavoro svolto con il ministro Fitto”, ha aggiunto. “La Calabria - ha affermato Occhiuto - ha dimostrato in questi anni di saper recuperare il ritardo che si era accumulato nelle stagioni precedenti. Quando mi sono insediato - ha continuato - ho trovato due miliardi di euro non spesi e li abbiamo spesi tutti. Sono risorse riferite ai vecchi programmi. Questa circostanza dimostra che era necessario riformare il metodo di spesa del Fondo di sviluppo e coesione per evitare i soliti ritardi e la solita inefficacia. È una buona cosa che gli accordi di coesione impongano un cronoprogramma per dare la certezza della spesa delle risorse”. xa5/pc/gtr