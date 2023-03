FS, con “Take Your Time” l’arte al servizio della rigenerazione urbana

Raccontare e reinterpretare, attraverso l’arte contemporanea, l’innovazione e la trasformazione dei nuovi quattro poli di business – Infrastrutture, Passeggeri, Logistica, Urbano – del Gruppo FS Italiane. Prende il via dallo Scalo Farini di Milano il progetto artistico "Take Your Time", realizzato con il supporto del Gruppo Hdrà e del curatore artistico Renato Fontana. xh7/fsc/gsl