BARI (ITALPRESS) - "Promessi Sposi è una fiera che di fatto esiste e deve essere sempre più internazionale. Su questo stiamo lavorando insieme agli organizzatori, ma soprattutto per renderla un evento che deve portare a 360 gradi un vantaggio e far capire qual è la qualità e la quantità di lavoro che c'è dietro il wedding, che oggi per la Puglia è sicuramente uno tra business più importanti, soprattutto per le aziende che lavorano intorno a questo tipo di settore. E noi come fiera dobbiamo non solo incentivare, ma dobbiamo assolutamente creare la connessione per farla diventare sempre più internazionale. Dunque noi saremo presenti, saremo a fianco agli organizzatori perché per noi questo è un appuntamento strategico che valorizza non solo la nostra fiera, ma anche tutto il territorio pugliese". Così il presidente di Nuova Fiera del Levante Gaetano Frulli, a margine della presentazione della 38esima edizione di "Promessi Sposi, il matrimonio in vetrina", salone internazionale e punto di riferimento per il destination wedding, in programma nel Nuovo Padiglione del quartiere fieristico dal 31 ottobre al 3 novembre. xa2/vbo/gtr