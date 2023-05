La polizia ha eseguito sei misure di custodia cautelare, cinque tra Roma e provincia e una a Torino, per i reati di frode informatica, furto di identità digitale, riciclaggio e auto riciclaggio, per falso in atto pubblico e falsità materiale. Le indagini del Centro Operativo Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale del Lazio hanno consentito di individuare un’organizzazione dedita alle frodi informatiche ai danni di istituti finanziari. vbo

