Frattasi “Pmi investano in cybersicurezza”

ROMA (ITALPRESS) - Quello della cybersicurezza "è un tema che spesso resta sconosciuto. Bisogna investire sulla sicurezza informatica, non si può continuare ad ignorare che soggetti imprenditoriali dovranno irrobustire la propria sicurezza digitale". Così il direttore generale dell'Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza, Bruno Frattasi, a margine della presentazione dello spot sulla sicurezza informatica per le Pmi. xb1/sat/gtr