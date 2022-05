Franzetti “Più di 450 DS Store nel mondo”

Savoir faire, prodotti eccezionali e servizio clienti accuratissimo: scommessa vinta per DS Automobiles, che oggi tocca quasi tutti i continenti con la sua presenza su 43 mercati ed oltre 450 DS Store aperti, con il 85% del core business in Europa, in testa Francia ed Italia. Lo riferisce Eugenio Franzetti, Managing Director DS Italia. xb6/tvi