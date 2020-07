“Apprezzo moltissimo il lavoro di Conte, come ha guidato il governo in uno dei passaggi piu’ difficili della storia della Repubblica e come cerca sempre il punto di equilibrio in una coalizione inevitabilmente complicata, perche’ nata tra avversari alle elezioni”. Quindi, “mai pensato” a sostituirlo in corsa”. Lo dice il ministro per i Beni culturali Dario Franceschini in un’intervista a la Repubblica. Secondo il ministro, per i dem “in questa legislatura non esistono ne’ un altro premier ne’ un’altra maggioranza” e quindi “ogni nostra parola, anche quando appare critica, e’ per migliorare l’azione del governo, non per indebolirla”.

(ITALPRESS).