PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Francesca Tarantello, guidata da Silvia Visaggi, ha vinto la medaglia d’argento nel triathlon PTVI ai Giochi paralimpici di Parigi 2024. Tarantello, al suo esordio in una Paralimpiade, ha chiuso la gara in 1h06’43”, alle spalle della sola spagnola Susana Rodriguez, oro in 1h04’19”, e precedendo la tedesca Anja Renner, bronzo in 1h08’21”.

– foto CIP/Luca Pagliaricci –

(ITALPRESS).

