Il vento soffia con raffiche fino a 90 km/h a Milano, innescando l’allerta: a tutela della sicurezza di cittadini e cittadine, l’Amministrazione comunale ha provveduto a chiudere gli accessi ai parchi pubblici e ha invitato la popolazione a non utilizzare le aree alberate non recintate per l’intera giornata di oggi, raccomandando anche di evitare gli spostamenti se non necessari e, nel caso di utilizzo del mezzo privato, evitare i viali alberati e la prossimità a ponteggi edili.

Già si contano i danni: divelte alcune tegole di copertura del Castello Sforzesco e divelte diverse tegole del tetto di copertura della Stazione Centrale: in entrambi i luoghi storici sono in corso le operazioni dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza; operativo il Centro operativo comunale (Coc) che ha attivato i monitoraggi, le segnalazioni ed i controlli necessari.

Diverse le segnalazioni dei cittadini su tutto il territorio milanese e nell’hinterland per la caduta di alberi e rami: un uomo di 76 anni è rimasto gravemente ferito a Settala, in strada Cascina Baialupa: schiacciato da un albero, ha riportato un trauma cranico, al volto, e alle gambe e la frattura del piede. È stato soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale San Raffaele.

