ROMA (ITALPRESS) – Enrico Maria Forte (Pd) è il nuovo presidente della commissione Lavori pubblici, infrastrutture, mobilità, trasporti, del Consiglio regionale del Lazio, eletto oggi con 5 voti (tre schede bianche). La carica era rimasta vacante dal novembre scorso, a seguito delle dimissioni da consigliere regionale dell’ex presidente della sesta commissione, Eugenio Patanè, nominato assessore alla Mobilità dal sindaco di Roma Capitale, Roberto Gualtieri.

“Svolgerò questo ruolo con profilo istituzionale e aperto alle istanze e alle esigenze che verranno presentate dalle mie colleghe e dai miei colleghi – ha detto Forte subito dopo l’esito della votazione -. Riprenderemo tutte le questioni in sospeso nella sesta commissione perchè si tratta di tematiche importanti e cruciali nelle politiche regionali”.

La seduta della commissione è stata presieduta dal vicepresidente del Consiglio Giuseppe Emanuele Cangemi. Oltre a Forte, hanno partecipato al voto: i vicepresidenti della commissione, Gino De Paolis (Lista Civica Zingaretti) e Sergio Pirozzi (gruppo Misto); Michela Califano ed Emiliano Minnucci del Partito democratico; Massimiliano Maselli (Fratelli d’Italia); Devid Porrello (M5s); Pasquale Ciacciarelli (Lega), in sostituzione di Orlando Tripodi.

“Complimenti a Enrico Forte, eletto presidente della commissione Lavori Pubblici in Consiglio regionale del Lazio. Enrico è una persona di esperienza e di grande valore umano e professionale, saprà svolgere al meglio il suo incarico. Buon lavoro!”, è il commento di Marco Vincenzi, presidente del Consiglio regionale del Lazio.

(ITALPRESS).

