MILANO (ITALPRESS) – “Abbiamo raggiunto praticamente il sold-out. Siamo alle ultime battute, sicuramente un record rispetto al 2019″. Così il presidente dell’autodromo di Monza Giuseppe Redaelli commentando lo stato delle prevendite per il gran premio di Formula 1 in programma per il 9-11 settembre. Lo ha detto ai cronisti nel corso della presentazione della nuova veste grafica del treno della linea M5 che collegherà Milano all’autodromo.”Quest’anno sarà una ripresa coi fiocchi dopo il lockdown. Ci sarà sicuramente uno spettacolo molto vivace perchè quest’anno i gp di Formula 1 sono molto combattuti, con tanti imprevisti e purtroppo anche con qualche amarezza per noi ferraristi”, ha aggiunto. (ITALPRESS).

Photo credits: ufficio stampa Regione Lombardia