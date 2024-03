Formazione, Rizzetto “Ruolo importante per i fondi professionali”

ROMA (ITALPRESS) - "Oggi, ci sono circa l'82% di posizioni lavorative aperte per ogni candidato rispetto al 2020; questo gap, che non ancora si riesce a calmare, è evidentemente non attualizzabile perché manca un profilo formativo. I fondi professionali possono svolgere un ruolo assolutamente importante e virtuoso". Lo ha detto Walter Rizzetto, presidente della Commissione Lavoro alla Camera, in occasione dell'incontro organizzato da Fondimpresa. xb1/mgg/gtr