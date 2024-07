PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Altro forfait eccellente nel tabellone singolare maschile di tennis. Alex De Minaur, numero 6 del mondo, non ha ancora recuperato del tutto dal problema all’anca sofferto a Wimbledon e che lo aveva costretto a rinunciare al quarto di finale contro Djokovic. “Ho provato a fare del mio meglio per essere pronto per il singolare ma ho bisogno di un pò più di tempo”, ha fatto sapere via Instagram De Minaur, che avrebbe dovuto debuttare oggi contro Struff. Il 25enne australiano resta ancora iscritto nel doppio dove, assieme ad Alexei Popyrin, dovrebbe sfidare il duo americano formato da Austin Krajicek e Rajeev Ram.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

