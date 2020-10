Imponente e maestoso si aggira tra i trulli di Alberobello il nuovo Ford Explorer Plug-in hybrid. Regge il confronto con le tipiche costruzioni pugliesi per solidità e robustezza. La casa dell’Ovale Blu non poteva scegliere location più appropriata per esaltare le caratteristiche di questo sette posti che non passa certo inosservato con i suoi oltre cinque metri di lunghezza e due di larghezza. Costruito nella storica fabbrica di Chicago con un investimento da un bilione di dollari è giunto alla sesta generazione ed oggi è immediatamente disponibile sul mercato italiano solleticando gli amanti dell’ american way of life. Importato nella versione full optional, l’st-line, ha un design deciso e moderno, griglia frontale con finitura satinata così come barre sul tetto e cornici delle porte, cerchi in lega da 20″. Appena seduti la poltrona sostiene perfettamente la zona lombare e gli interni sono impreziositi da cuciture con impunture rosse sui sedili, tappetini e volante sportivo in pelle. La regolazione elettrica dei sedili anteriori è a 10 vie. I sedili sono riscaldabili, si abbattono in pochi secondi e consentono al bagagliaio una capienza di 274l. Il pannello strumenti digitale da 12.3″ è completo di tutte le informazioni di guida mentre il display centrale da 10.1″ orientato verticalmente è di facile lettura. Il modem integrato Ford Pass Connect collega fino a 10 dispositivi. L’intrattenimento da 1000 watt è assicurato dal sistema audio premio B&O, 14 altoparlanti e un subwoofer.. Il sistema propulsivo eroga 457 CV, 36 3CV dal motore termico, il 3.0 EcoBoost V6, e 102 Cv dall’elettrico, che sviluppa una coppia di 300 Nm. Con la coppia massima di 825 Nm si raggiungono i 100 km/h in 5,8 sec. La batteria agli ioni di litio da 13.6 Kwh si ricarica in 5he30′ a casa, con cavo in dotazione, 2,3 Kw ed in 4 ore con la wallbox, fino a 22Kw. Ha otto anni di garanzia o una percorrenza di 160.000 km. Quattro le modalità di guida selezionabili: Ev Auto, orientata all’efficienza, EV Adesso, modalità 100% elettrica, dai 38km ai 42km di guida autonoma, a seconda della sensibilità del guidatore, EV Dopo, modalità ibrida che preserva la carica della batteria e Carica EV , che in mobilità ibrida ricarica la batteria in marcia. Guidando nelle strade del Salentino abbiamo provato l’Intelligent All Wheel Drive con cambio automatico a 10 rapporti con apprendimento adattivo che assicura la gestione della coppia motrice su ciascuna ruota e massima aderenza su qualsiasi fondo. L’Intelligent All Wheel Drive analizza gli input provenienti dai sensori ogni 10 millesecondi e trasferisce la coppia tra l’assale anteriore e posteriore in 100 millesecondi. Le modalità di guida sono sette: normale, eco, sport, sterrato, neve/sabbia, sentieri e traino, fino a 2.500 Kg. Peraltro la funzione traino esercita il controllo elettronico del rollio e della stabilità del rimorchio. Tutte le modalità hanno la grafica dedicata sul display. Durante le discese più impegnative off-road, abbiamo provato l’hill descent control che gestisce automaticamente i freni per mantenere costante la velocità sino a 35 km/h . Tutte le tecnologie di di assistenza alla guida di secondo livello sono racchiuse nel Ford Co-Pilot, con la novità del rilevamento di pericolo anche in retromarcia. Viste le dimensioni dell’ Explorer l’Active Park Assist 2.0 ricerca gli spazi per posteggiare e manovrare in totale autonomia sia a pettine sia a spina di pesce grazie a 4 telecamere intorno alla vettura che hanno la visualizzazione totale degli spazi. Il prezzo di listino sfiora gli 81.000 Euro ed il noleggio a tre anni supera i 1.000 Euro mensili senza anticipo, il tutto con un unico motore ed un unico allestimento, tutto di serie.

