Fonti rinnovabili, da Edison 3 mld di investimenti in tutta Italia

Fonti rinnovabili, da Edison 3 mld di investimenti in tutta Italia

Cinque GW di capacità installata tra eolico, fotovoltaico e idroelettrico, 3 miliardi di investimenti su tutto il territorio nazionale per lo sviluppo eolico e fotovoltaico, progetti eolici e fotovoltaici per oltre 1.300 MW al Sud, più di 100 MW al Centro e quasi 100 MW al Nord entro il 2025, Sono alcuni numeri del piano di Edison per lo sviluppo industriale delle fonti rinnovabili al 2030. bla/abr/gtr/