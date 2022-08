MILANO (ITALPRESS) – “Rivolgo il benvenuto ai 704 nuovi carabinieri che opereranno il Lombardia e esprimo il ringraziamento a tutti i rappresentanti delle Forze dell’ordine che quotidianamente sono al lavoro per garantire sicurezza”. Così sulla sua pagina Facebook il presidente della Regione, Attilio Fontana, commenta la notizia dell’arrivo in Lombardia di 704 nuovi carabinieri.

“Un provvedimento – prosegue Fontana – che va nella direzione sempre auspicata dalla Lega e da Matteo Salvini”. “E con il centrodestra al Governo – aggiunge il governatore – faremo il possibile per incrementare anche il numero delle pattuglie miste con il supporto dell’Esercito nelle zone sensibili dei nostri Comuni. Per noi, infatti, la sicurezza è un tema centrale e indifferibile. La presenza del maggior numero possibile di donne e uomini in divisa sul territorio contribuisce a rendere più serena la vita dei cittadini, solo i delinquenti temono la loro presenza”.

credit photo agenziafotogramma.it

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com