Fontana “Mia candidatura sarà ufficiale tra poche ore”

"Credo sia una questione di poche ore". Lo ha detto Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, oggi in piazza Città di Lombardia a margine dell'esposizione dell'auto della scorta Giovanni Falcone a chi gli chiedeva quando arriverà l'ufficializzazione del suo nome come candidato presidente per il centrodestra alle prossime elezioni Regionali. xb5/trl/gsl