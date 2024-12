ROMA (ITALPRESS) – Il Villaggio Italia di Abu Dhabi ha ricevuto la visita del Presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana accolto dal Ministro della Difesa Guido Crosetto, dal Sottosegretario alla Difesa Isabella Rauti, dall’Ambasciatore d’Italia negli Emirati Arabi Uniti Lorenzo Fanara, dal Comandante in Capo della Squadra Navale, Ammiraglio Aurelio De Carolis e da Luca Andreoli Ceo di Difesa Servizi, la società in house del Ministero della Difesa che realizza e supporta tutte le fasi dell’iniziativa.

Il Presidente Fontana, insieme al Capitano di Vascello Giuseppe Lai, Comandante di Nave Amerigo Vespucci, e a tutte le autorità presenti, ha incontrato l’equipaggio e ha preso parte alla Santa Messa domenicale sul Cassero della Nave Scuola della Marina Militare celebrata dal cappellano di bordo Don Mauro Medaglini.

Accompagnato da Luca Andreoli, ha poi visitato il Villaggio Italia: la mostra Italia Geniale, il padiglione dedicato all’artista Jago, l’area Anima Italia dedicata alle eccellenze del food a cura del MASAF e, infine, l’Orto Italiano.

“Nave Amerigo Vespucci e il Villaggio Italia stanno portando i simboli del Made in Italy nel mondo. L’accoglienza che riceve in ogni porto ci fa capire l’apprezzamento internazionale per il nostro Paese. Da questo può nascere una nuova consapevolezza del valore dell’Italia, che abbiamo il dovere di custodire, tramandare e promuovere. Un orgoglio e una responsabilità che dobbiamo condividere” ha dichiarato il Presidente Fontana che ha aggiunto – “La bellezza della nave e la sua organizzazione lasciano a bocca aperta. Sono qui per ringraziare ogni singolo componente dell’equipaggio per il contributo che sta dando. Uomini e donne della Vespucci portano l’Italia nel cuore trasmettendo questa passione a tutti i popoli che incontrano”.

Quello di Abu Dhabi è il 7° Villaggio Italia, nell’ambito del Tour Mondiale di Nave Amerigo Vespucci, ambasciatore del Made in Italy nel mondo, giunto alla sua 31esima tappa e per la prima volta negli Emirati Arabi Uniti insieme all'”Esposizione Mondiale Itinerante Pluriennale” delle eccellenze italiane alla quale aderiscono, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, 11 Ministeri. Con questa tappa il Vespucci ha superato le 42 mila miglia marine, pari a due volte la lunghezza dell’equatore.

