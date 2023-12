Fontana “Con il Governo accordo importante per la Lombardia”

MILANO (ITALPRESS) - “Abbiamo collaborato in modo assolutamente corretto per realizzare questo accordo che comporta risorse per 1 miliardo e 200 milioni. Di cui 710 milioni per i nuovi interventi e 315 si riferiscono a cofinanziamenti di iniziative già previste nel nostro piano regionale e infine 185 milioni per l’acquisto di nuovi treni. Siamo riusciti tempestivamente a raggiungere un accordo che ci permette di sfruttare nel modo migliore tutte le fonti di finanziamento, quelle europee, quelle statali e quelle regionali. Credo anche di poter dire che in questi 7 anni come sempre regione Lombardia riuscirà a spendere nel rispetto del cronoprogramma le risorse che ci vengono assegnate. Sostanzialmente vanno nella direzione di tre grandi macroaree: università, infrastrutture e rigenerazione urbana. Sono i tre ambiti che ci consentiranno di rendere ancora più accattivante la Lombardia”. Lo ha spiegato il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine della sottoscrizione alla Fiera di Milano Rho dell’accordo di sviluppo e coesione con la premier Giorgia Meloni. Fontana ha definito l’accordo “molto importante” e ha ringraziato la premier e il ministro per gli Affari Europei, le Politiche di Coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto e “le rispettive squadre”. pc/gtr (Fonte video: Regione Lombardia)