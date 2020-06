UDINE (ITALPRESS) – La proposta di riprogrammazione delle risorse europee del Por-Fesr 2014 -2020 ha ottenuto la condivisione del sistema di partenariato regionale.

E’ questo l’esito del tavolo riunitosi oggi e presieduto dall’assessore regionale del Friuli Venezia Giulia alle Finanze con delega ai fondi europei, Barbara Zilli, che ha illustrato gli obiettivi della riprogrammazione alla platea dei partner composta da istituzioni e enti locali, associazioni datoriali, associazioni di categoria, organizzazioni sindacali e rappresentanti del Terzo settore.

“L’obiettivo principale – ha spiegato Zilli – è giungere all’approvazione definitiva della riallocazione di 19,5 milioni di euro approvata in via preliminare dalla Giunta regionale, secondo le indicazioni della Commissione europea per affrontare l’emergenza Covid. In questa fase è importante avviare anche la condivisione della programmazione futura che ha subito un inevitabile arresto nelle tempistiche che avevamo ipotizzato e speriamo di poter recuperare”.

(ITALPRESS).