Fondi Ue, Tardino “Dobbiamo essere bravi a sfruttare Pnrr”

“La sfida più importante è il Pnrr. È un momento storico particolare, non solo per il nostro territorio, ma in generale per le condizioni che ci hanno visti impegnati in questo ultimo anno e mezzo”. Lo ha detto Annalisa Tardino, eurodeputata della Lega, a margine del convegno ‘Fondi UE: una sfida per il sud’, organizzato con Identità e Democrazia a Palermo, presso l’hotel Federico II. mra/pc/red