Fondi Ue, Alparone “Programmazione 2021-27 grande sfida per Lombardia”

MILANO (ITALPRESS) - “La Lombardia ha un rating migliore di quello del resto d’Italia e questo ci dà credibilità internazionale. La programmazione 2021-2027 è una grande sfida. Si tratta di un’opportunità che non dobbiamo perdere, perché parliamo di 3 miliardi e mezzo di euro". Lo ha detto Marco Alparone, vicepresidente e assessore al Bilancio della regione Lombardia, intervenuto ad “A view from Italy”, format di The Watcher Post. "In Conferenza delle regioni – ha aggiunto – ci stiamo impegnando a imprimere un principio: avere la certezza delle risorse, ma anche la responsabilità della spesa. Questa è la vera autonomia". fsc/gtr (Fonte video: Utopia Studios)