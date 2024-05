Fondi Fsc alla Sicilia, De Luca “Becera campagna elettorale”

PALERMO (ITALPRESS) - “Meloni tra un comizio e l’altro viene a sottoscrivere il più importante tra gli accordi di programma, trasformando in evento politico un passaggio avvenuto in ritardo e senza rispettare la normativa vigente e saltando il vaglio parlamentare sulle misure ammesse al finanziamento". Così Antonio De Luca, capogruppo del M5s all’Ars, che insieme ai capigruppo Michele Catanzaro del Pd e Ismaele La Vardera di Sud chiama Nord, in conferenza stampa hanno denunciato "le storture della firma dell'accordo di programma sui fondi Fsc tra la premier Giorgia Meloni e il presidente della Regione Renato Schifani". "Noi - aggiunge De Luca - avevamo fatto richiesta per un intervento legislativo sia in aula che nelle Commissioni e adesso Meloni ha trasformato i soldi che l’Ue deve alla Sicilia in un argomento di becera campagna elettorale: così un diritto viene mutato in una promessa. Non sappiamo in base a quale principio sono stati scelti gli enti beneficiari e non siamo in grado di dare una risposta: il governo sia regionale che nazionale si conferma allergico ai passaggi parlamentari e questa è una deriva autoritaria in piena regola”. xd8/vbo/gtr