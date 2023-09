ROMA (ITALPRESS) – La seconda edizione del premio Best Italian Hospital Awards (BIHA) organizzato da ClassEditori, ha visto protagonista Fondazione Policlinico Gemelli alla quale è stato assegnato il riconoscimento ‘Top Italian Hospital’.

Il premio è stato ritirato dal professor Marco Elefanti, Direttore Generale di Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, mentre per la categoria ‘miglior Gruppo privato di eccellenzà, nella quale il Gemelli si è collocato al secondo posto dopo il Gruppo San Donato, ha ritirato il premio il professor Sergio Alfieri, componente del CdA e Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Addominali e Endocrino-Metaboliche di Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS. Nella classifica dei BIHA, il Gemelli figura anche nella top tre italiana dei Centri Oncologici, insieme a IEO e San Raffaele di Milano.

All’evento di premiazione, che si è tenuto durante una cena di gala organizzata all’Istituto dei Ciechi di Milano, hanno preso parte anche Giovanni Scambia, direttore scientifico di Fondazione Policlinico Agostino Gemelli IRCCS e Americo Cicchetti, direttore di Altems, Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari dell’ Università Cattolica del Sacro Cuore. La manifestazione ha ricevuto il patrocinio di FNOMCeO.

ClassEditori è il gruppo editoriale leader in Italia nell’informazione finanziaria, con i quotidiani MF/MilanoFinanza, Italia Oggi, i periodici Capital, Class, il canale televisivo tematico ClassCNBC, siti web, newsagency e l’ hub digitale Classagora.

Best Italian Hospital Awards (BIHA) è la prima iniziativa editoriale in Italia che premia le performance delle strutture ospedaliere nazionali, raccontando il ruolo strategico dei centri di eccellenza all’interno del Sistema Paese. Il premio è suddiviso in 4 categorie Best Italian Hospital: Policlinici, Centri Cardiovascolari, Centri Oncologici e Centri Ortopedici. Vengono inoltre assegnati dei premi speciali per eccellenze Top Hospital, Best Regione, Best Digitale, Best Gruppo Privato e Best Ricerca Medicina di Genere. I premi vengono assegnati secondo uno score multiparametrico comprendente performance clinica, di formazione, di ricerca, digitali e reputazionali validato da un Advisory Board del quale fanno parte personalità del mondo accademico, medico-scientifico e manageriale.

