FONDAZIONE CRT FORMA 50 GIOVANI PER FUNDRAISING

Rivolto a laureati negli atenei del Piemonte e della Valle d’Aosta, prende il via il progetto “Talenti per il fundraising” della Fondazione CRT, che offre a 50 giovani aspiranti professionisti della raccolta fondi 160 ore di alta formazione, con costi interamente coperti, sulle skills necessarie per lavorare nel settore della raccolta fondi. Il bando, consultabile sul sito www.fondazionecrt.it, è aperto fino al 14 febbraio 2020. Il percorso formativo, in programma dal 28 marzo al 6 dicembre 2020, è stato redatto grazie alla collaborazione degli alunni dei progetti Talenti di Fondazione CRT, e comprende lezioni teoriche, laboratori pratici su casi concreti, workshop tematici, attività di teambuilding e un modulo finale residenziale intensivo. I 50 ragazzi affronteranno il ciclo di attività divisi in cinque gruppi di lavoro dedicati ad altrettanti player del terzo settore coinvolti nel progetto: Parco Nazionale Gran Paradiso, INFINI.TO – Planetario di Torino, Musei Reali Torino, Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, CasaOZ Onlus.

Tra le attività previste, le cinque “squadre” dovranno mettere in campo vere e proprie campagne di fundraising, che verranno “testate” in occasione del Donor Day, in programma sabato 28 novembre 2020. I migliori 20 partecipanti avranno l’opportunità di effettuare un tirocinio di sei mesi presso enti non profit del Piemonte e della Valle d’Aosta: gli enti potranno candidarsi per accogliere i giovani Talenti per il fundraising e incontrare i ragazzi durante un “career day” ad hoc.

