Fondazione Cariplo, Azzone “Progetti puntano a rafforzare comunità”

MILANO (ITALPRESS) - "Abbiamo presentato un piano di mandato che cerca di toccare quattro linee attraverso cui rafforzare la nostra comunità: creare risorse che siano condivisibili e sostenibili, utilizzare queste risorse per ridurre le disuguaglianze, guardare a un mondo sempre più ampio e interconnesso e creare quelle condizioni abilitanti per fare in modo che la nostra società in futuro possa essere attrattiva". Lo ha detto il Presidente di Fondazione Cariplo Giovanni Azzone, a margine della presentazione delle attività filantropiche. f01/mgg/gtr