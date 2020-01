FOGNINI, SINNER E GIORGI AVANTI IN AUSTRALIA

Capolavoro di Fabio Fognini agli Australian Open, primo Slam della stagione in corso sul cemento del Melbourne Park. Nella notte italiana fantastica rimonta del tennista ligure che, sotto due set prima dell’interruzione per pioggia di ieri, ha battuto per 3-6 6-7(3) 6-4 6-3 7-6(5) lo statunitense Reilly Opelka. Per Fognini è stata l’ottava volta che in carriera è riuscito a recuperare due set di svantaggio. Al secondo turno è approdato – per la prima volta in uno Slam – anche Jannik Sinner al quale sono bastati cinque minuti a conquistare i due giochi necessari per superare per 7-6(2) 6-2 6-4 il qualificato australiano Max Purcell (il match era stato interrotto sul 4-4 del terzo set). Eliminati, invece, sia Stefano Travaglia, sconfitto per 6-4 6-3 6-4 dal cileno Cristian Garin (incontro interrotto con il sudamericano avanti due set a zero), che il lucky loser Lorenzo Giustino, battuto per 6-2 6-1 6-3 dal canadese Milos Raonic (match interrotto sul 5-1 del terzo set). Fra le donne, invece, Camila Giorgi si qualifica per il secondo turno superando all’esordio la qualificata tedesca Antonia Lottner con un doppio 6-3.

Bene anche i big. Nel tabellone maschile Rafa Nadal si sbarazza in poco più di due ore di gioco del boliviano Hugo Dellien: 6-2 6-3 6-0. Esordio vincente anche per Dominic Thiem, quinta testa di serie, che si impone su Adrian Mannarino per 6-3 7-5 6-2. In campo femminile avanti Karolina Pliskova e Belinda Bencic che battono rispettivamente Kristina Mladenovic (6-1 7-5) e Anna Karolina Schmiedlova (6-3 7-5).

(ITALPRESS).