Italtennis in vantaggio 1-0 nella sfida contro la Corea del Sud, valida per il turno preliminare della Coppa Davis 2020, in programma fino a domani, sabato, sulla terra rossa del Tennis Club Cagliari (la vincente sara’ una delle 12 squadre protagoniste a novembre delle Finals per il trofeo alla Caja Magica di Madrid). Ad aprire il match, che si svolge a porte chiuse per le disposizioni in materia di salute inerenti alla diffusione del coronavirus, è stato il facile successo di Fabio Fognini, che ha liquidato Duckhee Lee per 6-0 6-3, in un’ora e 4 minuti. A seguire l’incontro tra Gianluca Mager, esordiente con la maglia della nazionale, e Ji Sung Nam.

(ITALPRESS).