INDIAN WELLS (USA) (ITALPRESS) – Fabio Fognini lotta ma saluta. Terzo turno fatale per il 34enne ligure al “Bnp Paribas Open”, settimo Atp Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 8.359.455 dollari, in corso sui campi in cemento di Indian Wells, in California. Opposto a Stefanos Tsitsipas, numero 3 del mondo e 2 del seeding, Fognini cede per 2-6 6-3 6-4, dopo oltre due ore di lotta. L’azzurro, che aveva perso anche nei due precedenti con il 23enne ateniese, ha giocato forse il miglior match dell’anno, dominando il primo parziale e scattando bene anche nel secondo, con tanto di break. Poi, però, è arrivata la reazione di Tsitsipas che ha infilato cinque giochi consecutivi pareggiando il conto dei set. Nell’ultima e decisiva partita, Fognini non sfrutta due palle break nel secondo game e in quello successivo ha ceduto la battuta, lasciando strada libera al greco.

Fra i big raggiunge gli ottavi anche Alexander Zverev, terza testa di serie, che stoppa la corsa di Andy Murray per 6-4 7-6(4).

Nel tabellone femminile continuano le sorprese: eliminate agli ottavi Barbora Krejcikova e Leylah Fernandez. La vincitrice dell’ultimo Roland Garros, terza testa di serie, viene sbattuta fuori dalla spagnola Paula Badosa (n.21) per 6-1 7-5 mentre la giovane canadese, finalista agli scorsi Us Open e numero 23 del tabellone, cede per 2-6 6-1 7-6(4) alla statunitense Shelby Rogers dopo aver cancellato un match-point sul 5-6 del terzo set. Raggiungono invece i quarti Angelique Kerber e Ons Jabeur. La tedesca, decima favorita del tabellone, regola 6-4 6-1 Ajla Tomljanovic mentre la 27enne tunisina (n.12) ha la meglio su Anna Kalinskaya per 6-2 6-2.

(ITALPRESS).