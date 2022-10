Foglietta “Il Comune di Torino si impegna per abbattere costi energia”

"Per il caro energia avrò un tavolo di lavoro con Gtt per capire come contenere i costi. Il dato previsionale è del +244%. La task force del Comune di Torino si sta impegnando per abbattere i costi e garantire allo stesso tempo i servizi ai cittadini”. Lo ha detto Chiara Foglietta, Assessora all’Ambiente e Trasporti di Torino. xb4/tvi/gtr