Focus ESG – Episodio 10

MILANO (ITALPRESS) - Temi della decima puntata di focus ESG, format TV dell'agenzia Italpress, sono l’importanza dei fattori ESG per le PMI italiane ed europee; la svolta USA sui giudizi ESG; quanto sono sostenibili inflazione e debito sovrano; come scegliere il frigorifero più sostenibile. Dedicato alle tre dimensioni della sostenibilità – Environmental, Social e Governance – Focus ESG è condotto dal giornalista Marco Marelli, che ha intervistato Monica Billio, Professoressa Università Ca’ Foscari Venezia, Coordinatrice progetto TranspArEEnS; Loriana Pelizzon, Direttrice FMD, Goethe University e European Systemic Risk Board; Marco Macellari, Head of Risk Management Consulting, CRIF. fsc/gsl