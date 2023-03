Fisco, Foti “Con la riforma meno tasse e burocrazia”

Con la riforma ci sarà “un fisco nuovo, non espropriativo, un fisco che va verso le persone e che prevederà meno tasse e soprattutto meno burocrazia”. Così il capigruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso Foti, a margine della conferenza stampa per presentare le iniziative del partito in occasione dell'anniversario dell'Unità d'Italia. xb1/sat/gsl