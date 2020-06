E’ stato aggiornato il Protocollo federale per la ripresa dell’attività. Il documento è stato semplificato adeguandolo al’art.1 comma 1 g) del DPCM emanato lo scorso 11 giugno e che, nello specifica, fissa al 25 giugno la data per la ripresa dell’attività completa negli sport di contatto, tra cui la scherma, pur subordinandola all’emanazione di specifici provvedimenti da adottarsi a cura delle Regioni. “A far data dal giorno 25 giugno – si legge nel Protocollo federale – dopo apposito provvedimento da parte delle Regioni o Province autonome che autorizzi pienamente anche la pratica degli sport di contatto a seguito di “preventivo accertamento della compatibilità delle suddette attività l’andamento della situazione epidemiologica” del territorio, sarà libera per tutti gli atleti, agonisti e non, la pratica dello sport della scherma nella sua interezza inclusi gli assalti e gli esercizi a coppie”.

