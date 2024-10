TORINO (ITALPRESS) – È stato sottoscritto dal prefetto di Torino Donato Cafagna un protocollo di legalità per la realizzazione dell’opera “Adeguamento linea storica Torino-Modane tratta Bussoleno Avigliana”, infrastruttura strategica di interesse nazionale, che assolve al compito di adduzione al tunnel ferroviario di base transfrontaliero della nuova Linea “Torino-Lione”. Uno strumento in più con cui l’attività di prevenzione antimafia viene estesa a tutti i soggetti riconducibili alla filiera imprenditoriale correlata ai lavori: l’istituzione di un’apposita banca dati è finalizzata al monitoraggio dei soggetti che, a qualsiasi titolo, rientrano nel ciclo lavorativo di realizzazione dell’infrastruttura. Al contempo, è previsto anche il costante monitoraggio dei flussi di manodopera. All’intesa hanno aderito il commissario straordinario per la Nuova Linea Torino Lione-Tratta Nazionale Calogero Mauceri, Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) e, limitatamente alla parte di interesse, il direttore dell’Ispettorato Area Metropolitana Torino-Aosta, Angelo Serina e le organizzazioni sindacali.

“L’accordo rappresenta un passo ulteriore nella direzione della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici collegati alla realizzazione dell’opera e individua misure efficaci di protezione e tutela dell’economia legale e della sicurezza dei lavoratori” ha spiegato il prefetto Cafagna.

– foto: xn3/Italpress –

(ITALPRESS).

