Firmato un accordo tra Ersu e Confederazione siciliani Nord America

Il concetto di scambio culturale diventa veicolo per opportunità lavorative ma anche per consentire ai residenti all’estero di recuperare le proprie origini siciliane: uno scenario possibile grazie all’accordo siglato tra Ersu siciliani (Palermo, Catania, Messina ed Enna) e Confederazione siciliani Nord America (Csna), nell’ambito del progetto "Sicilia diffusa". Finalità del protocollo attivare iniziative in favore dei giovani di età universitaria e neolaureati. xd8/vbo/gtr