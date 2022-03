ROMA (ITALPRESS) – Un protocollo di collaborazione tra Fita e Luiss Sport Academy è stato firmato oggi nella sede della Direzione Generale della Luiss Guido Carli. Una collaborazione che inserisce il taekwondo nel programma sportivo della Luiss e che permetterà agli studenti di praticarlo. “Oggi è un giorno importante per la Federazione con la firma del protocollo d’intesa sancito con l’Università Luiss. Abbiamo dato il via ad un’iniziativa importante per lo sport accademico con l’auspicio che atleti di alto livello inizino un percorso di studi in Luiss” le parole del Presidente della Federazione italiana Taekwondo Angelo Cito. “Siamo molto contenti di aver siglato il nostro decimo accordo con una Federazione sportiva. L’accordo con una Federazione attiva come la FITA è un momento per ribadire la centralità dello sport in Luiss come sistema di valori che arricchirà sicuramente i nostri studenti” ha commentato il Direttore Generale Luiss Giovanni Lo Storto.

(ITALPRESS).

