Firmato il “patto per il turismo”

ROMA (ITALPRESS) - Il ministro del Turismo Daniela Santanchè, ENIT, gli assessori regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano e i rappresentanti delle principali Associazioni di categoria, a conclusione del Forum Internazionale del Turismo che si è tenuto a Firenze, hanno firmato il "Patto per il Turismo". Si tratta di un accordo volto a tracciare un percorso comune per accelerare il piano di crescita del turismo italiano, articolato in dieci punti strategici con l'obiettivo di promuovere azioni condivise, al fine di migliorare la competitività del Paese nel contesto nazionale e internazionale. Per il ministro Santachè "si tratta di un patto che ci dà la direzione e la visione perché il turismo va programmato e gestito, e quindi è un patto che mette insieme quelle che sono le future strategie per fare crescere questo comparto molto importante per la nostra Nazione". Al Forum si è ribadito che il turismo non è solo un settore economico, ma un'industria complessa, dinamica e integrata, capace di generare ricchezza e occupazione in maniera trasversale, intersecando settori strategici come i servizi, la manifattura e l'agroalimentare. È una delle principali piattaforme per valorizzare il Made in Italy.