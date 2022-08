ROMA (ITALPRESS) – Il Direttore Generale dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (ADM), Marcello Minenna, e il Magnifico Rettore, dell’Università degli Studi di Verona, Pier Francesco Nocini, hanno firmato oggi, nella Sala Barbieri di Palazzo Giuliari, una convenzione per la formazione, dottorale e post lauream, su materie relative alle Accise, Dogane e Monopoli.

La Convenzione arriva a valle di un percorso virtuoso, avviato nel 2014 con l’Agenzia – Direzione Territoriale Veneto e Friuli-Venezia Giulia e incentrato su qualità e competenze interdisciplinari. L’intesa tra ADM e Università di Verona è un unicum nel suo genere e l’Ateneo si conferma apripista nel promuovere accordi volti ad accrescere la propria offerta formativa e le professionalità nei più vari campi.

Il progetto nasce dall’esigenza di formare professionalità qualificate, in grado di gestire le complessità connesse allo sviluppo del commercio mondiale e ai mutamenti degli assetti geopolitici. Grazie alla sinergia fra i due Enti si intende sviluppare un corredo di competenze specifiche, adeguato alla gestione di ecosistemi economici e giuridici complessi. Con la convenzione, di durata triennale, l’ADM investe sulla formazione di eccellenza dei propri dipendenti e al contempo mette le proprie professionalità a disposizione dell’Università che, in tal modo, rafforza la propria proposta formativa anche in ragione del mutato contesto socio economico e della necessità di rendere più competitivo il sistema produttivo del Paese. All’interno dell’accordo, oltre ad essere previsti percorsi di formazione dottorale e post lauream, si è posta particolare attenzione allo sviluppo e all’elaborazione di programmi di ricerca nonchè all’individuazione di percorsi formativi per l’orientamento professionale.

Inoltre, due percorsi dottorali: il primo, in “Accise, dogane e monopoli di Stato – aspetti giuridici ed economico-finanziari”, riservato ai dipendenti dell’Agenzia; il secondo, in “Il Diritto doganale europeo: il difficile equilibrio fra contrasto alle frodi e semplificazioni”, con una borsa finanziata dall’ADM, sono stai creati, nell’ambito del corso di dottorato in Scienze giuridiche europee e internazionali. Quanto alla formazione post lauream, si rafforza la collaborazione nell’ambito del Master di primo livello in “Diritto ed economia degli scambi internazionali”, giunto alla quinta edizione e accreditato dal 2019 dalla Commissione Europea come “high-quality customs-specific study programme”. L’iniziativa si colloca nell’ambito della più ampia proposta formativa attivata dall’Ateneo con il curriculum in “Strategie per l’internazionalizzazione e per i mercati” nel corso di laurea magistrale in “Diritto per le tecnologie e l’innovazione sostenibile”.

In materia tributaria dall’anno accademico 2022-2023 l’Ateneo offrirà l’insegnamento in “Diritto doganale e imposte sui consumi” che si aggiunge a quello in “Diritto tributario internazionale”. Oltre al DG ADM, Marcello Minenna e al Magnifico Rettore Pier Francesco Nocini erano presenti il Direttore della Direzione Territoriale ADM Davide Bellosi, il Direttore dell’Ufficio Dogane di Verona Carlo Cosentino e Sebastiano Maurizio Messina e Maria Grazia Ortoleva docenti di Diritto tributario del dipartimento di Scienze giuridiche dell’Ateneo, che hanno avviato e seguito la nuova collaborazione.

foto: ufficio relazione esterne ADM

(ITALPRESS).