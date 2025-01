ROMA (ITALPRESS) – La FIR-Federazione Italiana Rugby ha scelto Suzuki per la stagione sportiva 2025. L’iconica “S” della casa di Hamamatsu sarà presente sui pantaloncini delle divise dei giocatori, e li accompagnerà in tutti gli incontri del Torneo Sei Nazioni 2025. “Grazie a valori condivisi come dinamismo, passione e dedizione, Suzuki è pronta a supportare gli atleti azzurri nel prestigioso Torneo Six Nations, che prenderà il via in Scozia il prossimo 31 gennaio 2025”, si legge in una nota di Suzuki. Il pubblico potrà ammirare la one-off Vitara #16thman durante il Six Nations, nel cuore del Village dedicato ai tifosi presso lo Stadio Olimpico di Roma, in occasione delle partite della Nazionale.

