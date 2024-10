Fipe, Urso “Siamo fra grandi Federazioni sportive italiane”

ROMA (ITALPRESS) - "Eravamo 13 mila tesserati, oggi siamo oltre 100 mila. La pesistica viene riconosciuta non solo come sport olimpico ma come sport trasversale, abbiamo fatto un passo avanti dal punto di vista culturale straordinario". È il bilancio più che positivo di Antonio Urso, a margine delle celebrazioni per i 20 anni della sua presidenza alla Fipe. spf/glb/red