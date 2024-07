PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Tommaso Marini è stato eliminato agli ottavi di finale nel torneo individuale del fioretto maschile ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Il campione del mondo in carica è stato battuto dal francese Maxime Pauty 15-14. “Ho perso, l’altro è stato bravo a sfruttare i miei errori, il mio down mentale, è andata così. L’Olimpiade è una gara particolare nella scherma, è uno sport di combattimento, c’è il fattore imprevisto, molti non se ne rendono conto. Non è uno sport come il nuoto o l’atletica: non sto dicendo che la scherma è più difficile, ma loro hanno dei tempi, noi abbiamo tanti fattori X che ci possono fregare. E lui oggi mi ha fregato” ha detto Marini. “Sicuramente lui era molto gasato da questo ambiente, è stato aiutato, ma potevo vincere uguale. Più deluso o arrabbiato? Un mix. Mi dispiace perchè sono quattro anni che sacrifico tanto”.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

