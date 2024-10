ROMA (ITALPRESS) – E’ in pieno svolgimento a Champoluc, nel comune di Ayas, il primo allenamento collegiale del nuovo quadriennio olimpico per il fioretto azzurro agli ordini del Commissario tecnico Stefano Cerioni e del suo staff. In Valle d’Aosta fiorettisti e fiorettiste hanno ripreso la preparazione in vista dell’inizio della stagione di Coppa del Mondo di specialità previsto, sia per gli uomini che per le donne, dal 21 al 24 novembre a Tunisi. Sulle pedane allestite presso il Centro Monterosa stanno lavorando il gruppo femminile composto da Arianna Errigo, Martina Favaretto, Francesca Palumbo, Martina Batini, Irene Bertini, Erica Cipressa, Anna Cristino, Aurora Grandis, Camilla Mancini, Martina Sinigalia ed Elena Tangherlini, e quello maschile formato da Filippo Macchi, Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Damiano Di Veroli, Alessio Di Tommaso, Davide Filippi, Giuseppe Franzoni, Giulio Lombardi, Edoardo Luperi, Tommaso Martini e Federico Pistorio, guidati dal CT Stefano Cerioni e dai maestri dello staff tecnico Fabio Galli, Eugenio Migliore, Alessandro Puccini, Filippo Romagnoli e Giovanna Trillini, con i preparatori fisici Annalisa Coltorti e Felice Romano, supportati dal medico Luca Ferraris, dai fisioterapisti Matteo Scodro e Stefano Vandini e dall’armiere Michael Pasut.

L’allenamento collegiale della Nazionale di fioretto dà continuità alla partnership tra la Federazione Italiana Scherma e la Regione Autonoma Valle d’Aosta, cominciata con il ritiro dello scorso giugno dedicato alla sciabola e che proseguirà la prossima settimana con la presenza della spada ad Ayas grazie alla collaborazione del Comune e di Monterosa Ski. Oggi gli azzurri hanno ricevuto la gradita visita, per un saluto di benvenuto, dell’Assessore regionale – al turismo, allo sport e al commercio – Giulio Grosjacques, del Sindaco di Ayas, Alex Brunod, dell’Assessora comunale allo sport Corinne Favre e dell’olimpionico Marco Albarello, Consulente responsabile eventi sportivi Assessorato Turismo sport commercio Regione autonoma Valle d’Aosta.

